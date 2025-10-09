El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez Efe

La Audiencia de Madrid avala la investigación por malversación contra Gómez pero ordena acumularla a los otros delitos

La sala, muy dura con Peinado, veta su intención de abrir dos juicios ante el jurado a la mujer de Sánchez, pero insiste en hay indicios de que la asistente de Moncloa «favoreció el plan delictivo» de su jefa

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:56

Comenta

La Audiencia Provincial de Madrid zanja que hay indicios suficientes de que Cristina Álvarez, la asistente de Moncloa, pudo trabajar para «favorecer el plan delictivo» ... de Begoña Gómez de usar a esta empleada de Presidencia como una suerte de secretaria de su cátedra extraordinaria de la Complutense a pesar de recibir un sueldo público. Álvarez. «La investigación (sobre Álvarez) habría derivado a la posible extralimitación de las funciones del cargo, ya que parece deducirse de las diligencias practicadas, que la misma ha participado desde su puesto de funcionaria de libre designación de Presidencia del Gobierno, en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del Presidente», llegan a afirmar los magistrados, en una resolución que supone un fuerte espaldarazo a la investigación abierta contra ambas por el juez Juan Carlos Peinado por malversación, una de sus últimas vías en estas pesquisas y una de las líneas más polémicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  3. 3

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  4. 4 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  5. 5

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  6. 6 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  7. 7

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  8. 8 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia
  9. 9

    La Guardia Civil aterriza en Cartes
  10. 10

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Audiencia de Madrid avala la investigación por malversación contra Gómez pero ordena acumularla a los otros delitos

La Audiencia de Madrid avala la investigación por malversación contra Gómez pero ordena acumularla a los otros delitos