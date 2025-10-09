La Audiencia de Madrid avala la investigación por malversación contra Gómez pero ordena acumularla a los otros delitos

La Audiencia Provincial de Madrid zanja que hay indicios suficientes de que Cristina Álvarez, la asistente de Moncloa, pudo trabajar para «favorecer el plan delictivo» ... de Begoña Gómez de usar a esta empleada de Presidencia como una suerte de secretaria de su cátedra extraordinaria de la Complutense a pesar de recibir un sueldo público. Álvarez. «La investigación (sobre Álvarez) habría derivado a la posible extralimitación de las funciones del cargo, ya que parece deducirse de las diligencias practicadas, que la misma ha participado desde su puesto de funcionaria de libre designación de Presidencia del Gobierno, en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del Presidente», llegan a afirmar los magistrados, en una resolución que supone un fuerte espaldarazo a la investigación abierta contra ambas por el juez Juan Carlos Peinado por malversación, una de sus últimas vías en estas pesquisas y una de las líneas más polémicas.

Eso sí, la Sección 23 de esa audiencia, en un auto muy duro con Peinado, veta la decisión del instructor de abrir una pieza separada para investigar la malversación y ordena a Peinado unir este apéndice al resto de la causa en la que se ventilan los otros cuatro delitos: corrupción, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. La orden de cegar esta pieza separada acaba con la idea del instructor del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid de llevar a la mujer de Pedro Sánchez ante el jurado en dos juicios independientes. Tras el fallo conocido hoy, si la esposa del presidente llega a sentarse en el banquillo será ante un tribunal popular, pero solo en una ocasión.

Según la sala, «la decisión adoptada por el juez instructor (de abrir una pieza separada) es prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental», sostiene la Audiencia, que recuerda que este movimiento procesal tiene mucho más calado que un simple trámite burocrático. «Si bien pudiera afirmarse que se trata de una mera decisión de acomodación procedimental sin mayor trascendencia e impuesta legalmente, al comprobar que el delito investigado corresponde ser tramitado conforme a la ley del tribunal jurado, sin embargo, la decisión sí tiene relevancia dada la complejidad de los diversos hechos investigados», abunda la audiencia.

Los togados afean a Peinado que su resolución por la que acordó la apertura de una pieza separada «no contiene una descripción mínima o sucinta de los hechos que deben conformar la pieza separada y los investigados concernidos». «No establece un mínimo análisis de la consistencia indiciaria y viabilidad jurídica de la imputación delictiva, ni incluye tampoco las razones por la que el juez considera que es factible el enjuiciamiento por separado con el resto de conductas sin poner en riesgo la continencia de la causa», le reprochan al juez.