El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El comisario jubilado José Manuel Villarejo. EFE

La Audiencia Nacional rebaja a 13 años la condena a Villarejo y reitera que no cometió cohecho

  ·

La Sala de Apelaciones solo castiga al comisario jubilado por descubrimiento y revelación de secretos en las tres primeras piezas juzgadas de la macrocausa tras absolverle de falsedad documental

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:03

La Audiencia Nacional ha condenado al comisario jubilado José Manuel Villarejo a 13 años de cárcel por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de ... empresa y de particulares en las tres primeras piezas de la macrocausa que lleva su nombre. La Sala de Apelaciones, el órgano que revisa los fallos del tribunal juzgador y que está compuesto por tres magistrados, rebaja así en seis años el castigado inicial tras absolver a Villarejo del delito de falsedad en documento mercantil en dos de las piezas enjuiciadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  2. 2

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  3. 3

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  4. 4

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  5. 5

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  6. 6

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  7. 7 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  8. 8 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  9. 9

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  10. 10

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Audiencia Nacional rebaja a 13 años la condena a Villarejo y reitera que no cometió cohecho

La Audiencia Nacional rebaja a 13 años la condena a Villarejo y reitera que no cometió cohecho