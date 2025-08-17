El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ofrenda floral durante el homenaje por el octavo aniversario del 17A este domingo, en Barcelona EP

Barcelona recuerda el octavo aniversario de los atentados del 17A

En el ataque terrorista fueron asesinadas 16 personas y 137 resultaron heridas

J. Arias

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:59

Barcelona ha recordado este domingo a las víctimas por los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en la Ciudad Condal y Cambrils. Se ... cumplen ocho años del ataque yihadista que se cobró la vida de 16 personas y dejó casi 50 heridos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  2. 2 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  3. 3

    Medio millar de personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»
  4. 4 San Roque, protagonista
  5. 5 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  6. 6

    Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas
  7. 7

    Los Campos de Sport hacen el agosto
  8. 8 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  9. 9

    Un paseo abrasador a las dos de la tarde
  10. 10

    La Marmita de Laredo vuelve al puerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Barcelona recuerda el octavo aniversario de los atentados del 17A

Barcelona recuerda el octavo aniversario de los atentados del 17A