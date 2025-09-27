El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente Begoña Gómez planta al juez Peinado en la citación para que le concrete su imputación en la causa por malversación

DM

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:00

Begoña Gómez no acudirá a los juzgados de Plaza de Castilla para que el juez Juan Carlos Peinado le concrete su imputación. La mujer del presidente del Gobierno estaba citada a raíz del caso en el se le investiga por una supuesta malversación en el nombramiento de su asesora Cristina Álvarez en 2018 y que se juzgará un jurado popular, en el caso de que vaya a juicio. A la citación acudirá en su lugar su abogado en su representación.

En actualización

