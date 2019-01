Carmena confía en que Podemos no presente una lista propia en Madrid La alcaldesa revela que la idea de que Errejón pasara a formar parte de su candidatura surgió en una cena celebrada en diciembre con el exdiputado de Podemos y más gente EFE Madrid Miércoles, 23 enero 2019, 11:19

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, considera que es «posible» que Podemos no presente una lista propia para la Comunidad en las próximas elecciones autonómicas donde competiría con Más Madrid, la plataforma en la que se ha integrado Íñigo Errejón y que celebrará primarias en «dos o tres semanas».

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, confirmó este martes que su formación presentará un candidato a la Presidencia de la Comunidad Madrid en lugar de Errejón, que finalmente decidió concurrir a las elecciones autonómicas con la plataforma Más Madrid, la marca de Manuela Carmena.

Pese a ello, ha dicho hoy, en una entrevista con Onda Cero, que ve «posible» que Podemos no presente una lista propia y llegue a un acuerdo para apoyar la candidatura de Más Madrid. «Posible sí lo veo, soy muy optimista», ha comentado, aunque ha rehusado mediar en este asunto porque, según ha asegurado, está «muy centrada» en su trabajo de alcaldesa.

Carmena ha informado de que Más Madrid celebrará primarias en «dos o tres semanas» en las dos plataformas previstas, la municipal y la autonómica. Por otro lado, ha revelado que la idea de que Errejón pasara a formar parte de esta candidatura para la Comunidad de Madrid surgió en una cena celebrada en su casa el pasado 21 de diciembre con el exdiputado de Podemos y más gente.

Una cena que ella misma tuvo que abandonar al romperse el tobillo mientras llevaba a sus invitados una «bandeja con empanadillas». «Fue muy espontáneo», ha dicho Carmena, que niega que la decisión de Errejón viniera «muy de atrás».

La alcaldesa, que ha contado que convocó a la cena a Errejón para que le diera su punto de vista sobre la Comunidad de Madrid, lo ha definido como un hombre «inteligentísimo», «muy valiente» y «que sabe evaluar bien los procesos sociales».

Sobre el secretario general de Podemos en la capital, el ex jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) Julio Rodríguez, ha comentado que es «muy majo» y «muy agradable» pero no prevé contar con él para su equipo de Gobierno si vuelve a ejercer como alcaldesa tras las elecciones municipales de mayo de 2019 por su «excesiva vinculación» a la formación morada. «En principio no, no he pensado en él. Si él estuviera interesado a lo mejor para llevar el área de policía a lo mejor sí, pero en principio no», ha declarado.