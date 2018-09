Carmena invita a PSOE, Podemos e IU a integrarse en su candidatura Manuela Carmena. / Zipi (Efe) Afirma que «nada está cerrado» respecto a la plataforma que encabezará RAMÓN GORRIARÁN y AGENCIAS Madrid Lunes, 10 septiembre 2018, 12:51

Manuela Carmena ha afirmado que «nada esté cerrado» respecto a la candidatura que le acompañará en su intento de ser reelegida alcaldesa de Madrid. La regidora ha confirmado esta mañana que volverá a presentarse en las elecciones municipales de mayo próximo al frente de una plataforma, a la que ha invitado a integrarse al PSOE, Podemos e Izquierda Unida. También ha tratado de calmar los ánimos tras su anuncio de encabezar una agrupación de electores que soslayaría los procesos de primarias en Podemos e Izquierda Unida porque «todo está sin determinar».

«No hay nada cerrado», ha insistido varias veces Carmena en la conferencia de prensa que ha ofrecido este mediodía en la palacio de Cibeles, sede de la Alcaldía. Aunque ha hecho una precisión: «La plataforma no será de partidos, será de individuos». La regidora, además de sus actuales socios de Podemos e IU, invitó a integrarse en la plataforma que propone al PSOE. «Hay sitio para todas las personas tenga el carné que tengan», ha remarcado.

La alcaldesa ha señalado que la propuesta de una plataforma electoral, es eso, una propuesta sobre la mesa, no una condición que pone para encabezar la lista electoral. Pero no ha ocultado su preferencia por una candidatura al margen de las estructuras de los partidos. «Quiero a los mejores», ha subrayado, y a renglón seguido ha precisado que ella no va a hacer las listas ni va a impedir a los partidos que quieran sumarse a su lista que hagan primarias para elegir a sus candidatos. «No hay nada de nombres», ha dicho.

Carmena, que quería hacer pública su decisión el próximo 18 de septiembre durante «el pleno de la ciudad» que celebrará el Ayuntamiento, ha confirmado las informaciones sobre su candidatura. Ha explicado que durante mucho tiempo ha dudado sobre qué hacer y tenía «muchas dudas», pero dice que se ha dejado convencer. «He sido un poco floja», ha bromeado al comentar su cesión ante los argumentos de sus concejales y también, ha insistido, de la gente. «Este sábado por la mañana estaba haciendo la compra en Mercadona y un chico me lo pidió», ha señalado.

Pleno control de su equpo de gobierno

Este lunes se ha sabido que Carmena y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han cerrado un acuerdo para conformar una candidatura «plural» para las próximas elecciones municipales de la capital, encabezada por la actual regidora, quien tendrá «pleno control de su equipo de gobierno», según han explicado a Europa Press fuentes de la dirección de la formación morada.

Estas mismas fuentes han confirmado que este es el acuerdo al que llegaron los dos líderes en la reunión que mantuvieron este domingo, en el que todavía no cerraron la fórmula jurídica que servirá para dar forma a esa candidatura, asunto que verán «más adelante».

No obstante, Podemos asegura que no tiene «duda» de que en esa cuestión también se llegará a un acuerdo y, por ello, ya se han comprometido a «garantizar» a Carmena «pleno control de su equipo de gobierno y una candidatura plural con perfiles que le sean útiles para gobernar».

La fuentes consultadas afirman que el acuerdo sellado con la alcaldesa para conformar una candidatura conjunta es la «voluntad» que el partido ha manifestado «públicamente desde hace tiempo». Carmena tiene previsto anunciar su decisión de presentarse a la reelección este lunes en una rueda de prensa a las 12 horas en el Palacio de Cibeles. En ella podría desvelar ya bajo qué forma quiere presentarse a esas elecciones.

En las últimas horas se ha indicado la posibilidad de optar por una agrupación de electores, modalidad que no ha gustado ni en IU ni en Ganemos -el principal sector crítico de Ahora Madrid-, que han lamentado que no se apueste por primarias.