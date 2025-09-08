El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El ex secretario de Organización del PSOE y exdiputado Santos Cerdán a su llegada al Tribunal Supremo en junio, antes de entrar en prisión. REUTERS

Cerdán pide que la UCO revele a qué aforados investiga sin autorización del Congreso

La defensa considera que el juez vulneró en un auto de febrero la inmunidad de los parlamentarios al habilitar a los agentes. Reclama de nuevo la libertad del exdirigente socialista y que testifiquen siete guardias civiles, uno imputado que entregó a Koldo los móviles de las grabaciones

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:01

La defensa de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE en prisión preventiva desde finales de junio por riesgo de destrucción de pruebas, ha ... registrado este lunes dos extensos escritos al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, el instructor de la causa especial por el presunto amaño de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos (2018-2021). Un procedimiento que investiga delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.

