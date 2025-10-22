El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes del pleno del Consejo General del Poder Judicial, al fondo la presidenta Isabel Perelló. R. C.

El CGPJ aprueba al informe que aprecia «fallas» en la ley sobre el secreto profesional de la prensa

El pleno, con el voto favorable de 20 de sus 21 integrantes, avisa de «insuficiencias» en el reglamento para proteger a las fuentes periodísticas

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:00

Comenta

Una abrumadora mayoría de 20 de los 21 vocales que conforman el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles el ... informe sobre el anteproyecto de ley del Gobierno para regular el secreto profesional de los periodistas. El documento, adelantado este martes, considera que hay «insuficiencias y fallas» normativas que se deberían solventar, porque ofrece una protección «más débil» que la ya vigente, «hace imprevisible» para los informadores saber hasta dónde les ampara la nueva ley y genera «confusión» respecto a su control judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  2. 2 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  3. 3

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  4. 4 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  5. 5 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  6. 6

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  7. 7

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  8. 8

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
  9. 9

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  10. 10

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El CGPJ aprueba al informe que aprecia «fallas» en la ley sobre el secreto profesional de la prensa

El CGPJ aprueba al informe que aprecia «fallas» en la ley sobre el secreto profesional de la prensa