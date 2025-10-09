El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La madre de Teresa, Blanca Llamazares, habla con sus abogados antes de entrar en la sala del juicio. Luis Hidalgo
Juicio por el asesinato de su expareja en Bruselas

«Estaba ciego por el amor, era una obsesión»

El ex guardia civil acusado del asesinato de Teresa Rodríguez alega que actuó en un estado de «agitación» y pide perdón a la familia de la víctima

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Casi tres años han hecho falta para que dé comienzo el juicio contra el ex guardia civil César A. C., autor confeso del asesinato de ... su expareja, la vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares, de 23 años, en su piso de Bruselas. La sala de audiencias del Palacio de Justicia de la capital belga ha acogido este jueves la primera jornada del juicio, en la que ha declarado el acusado, para quien el Ministerio Fiscal pide cadena perpetua por un delito de asesinato con premeditación. «Estaba tan fuera de mí que no sabía lo que hacía», ha afirmado César A. C., quien durante la sesión ha pedido perdón a la familia: «Os pido perdón por el terrible acto que cometí. Me va a costar mucho entender por qué lo hice y jamás llegaré a perdonarme».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  3. 3

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia
  6. 6 Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre
  7. 7

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  8. 8

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  9. 9

    Condenan a la exinterventora de Noja a devolver 725.404 euros desviados de fondos públicos
  10. 10

    La polémica por el concurso de Molleda en Cartes abre desavenencias en el PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Estaba ciego por el amor, era una obsesión»

«Estaba ciego por el amor, era una obsesión»