Coalición Canaria desmonta las cuentas de Casado para la investidura de Sánchez Pablo Casado, este martes en el Congreso, junto al líder de UPN, Javier Esparza. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE Oramas descarta apoyar un Gobierno «de cooperación o programático» con Podemos y reivindica su autonomía para hablar con el PSOE sin que medie el PP NURIA VEGA Madrid Miércoles, 3 julio 2019, 13:21

Coalición Canaria no tiene mente facilitar la investidura de Pedro Sánchez si el PSOE negocia un Gobierno de «coalición, cooperación o programático» con Podemos. Aunque ya había trasladado su planteamiento en público y privado, Ana Oramas ha vuelto a cerrar la puerta a participar en la ecuación después de que el PP animara ayer a los socialistas a explorar esa vía. «Esa posición -ha advertido la diputada sobre su «compromiso» con el electorado- no ha cambiado y no va a cambiar».

El presidente de los populares esbozó este martes una propuesta alternativa para que Sánchez supere la investidura sin depender de las fuerzas independentistas o de la abstención del PP o Ciudadanos. Para que cuadren las cuentas de Pablo Casado, los socialistas tienen que encauzar sus negociaciones con Podemos, amarrar los votos del PNV, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria, garantizarse la colaboración de los diputados de UPN -dentro de la coalición Navarra Suma- dejando que la derecha tome las riendas del Gobierno foral y sondear a Ana Oramas.

Esto último el líder de los populares lo exponía en estos términos: «Ahora estamos negociando varios cabildos con Coalición Canaria, incluso poder hablar con Coalición Canaria de qué posición tiene, como socios del PP, a nivel nacional». Fuentes de la formación conservadora descartaron que con esta expresión Casado estuviera ofreciéndose para mediar. Pero, ante la duda, Oramas ha defendido esta mañana su autonomía sin necesidad de un tercer interlocutor. «Nosotros la investidura la hablamos con el candidato, que en este caso es el señor Sánchez», ha zanjado.

La única posibilidad de llegar a acuerdos de gobernabilidad con el PSOE que Coalición Canaria contempla es que Sánchez logre la cuadratura del círculo y gobierne en minoría gracias a la abstención de los populares o de Ciudadanos. A partir de ahí, deja que el resto de formaciones escojan su opción: «Si el PP considera que para sus intereses es preferible un Gobierno del PSOE con Podemos en España antes que unas elecciones, porque tenga miedo de ir a unas elecciones, como Ciudadanos, lo único que tiene que hacer es prestarle diez diputados».