Compromís romperá la unidad de voto en Sumar y no apoyará el traspaso de la inmigración a Cataluña
El diputado de esta formación considera que el preámbulo de la proposición de ley es «racista»
Madrid
Martes, 23 de septiembre 2025, 11:36
El diputado de Compromís dentro de Sumar, Alberto Ibáñez, ha anunciado que su formación romperá la unidad del Grupo Plurinacional y no apoyará la proposición ... de ley de PSOE y Junts para traspasar las competencias en materia de inmigración a Cataluña.
Ibáñez, que se inclina más por el 'no' que por la abstención, se desmarca de Sumar al considerar que el preámbulo del texto es «racista» y que busca señalar al colectivo de los inmigrantes.
En cualquier caso, la iniciativa estaba destinada a decaer después de que Podemos anunciara su voto en contra al opinar que la proposición era abiertamente racista. Los diputados de la formación morada se unirán así a los del PP y Vox para tumbar la propuesta.
