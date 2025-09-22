El Consejo de Ministros aprobará este martes el embargo de armas a Israel

Tras varios retrasos y las amenzas de Izquierda Unida de salir del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobará este martes el decreto ley del embargo ... a la compraventa de armas con Israel. Así lo garantizó ayer el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mientras que Podemos advirtió de que si la medida no es eficaz se tratará de una «estafa propagandística» por parte del Gobierno.

Urtasun ha reivindicado que el Ejecutivo está «marcando el camino» en las políticas desplegadas contra el genocidio en Gaza también a otros países de la Unión Europea. Tras celebrar los nuevos reconocimientos del Estado Palestino por parte de diversos países, el dirigente de Sumar ha reivindicado que el siguiente paso tiene que ser la ruptura del acuerdo comercial con el Gobierno hebreo que dirige Benjamin Netanyahu.

«Todas y cada una de estas decisiones tienen que tener un objetivo que es parar el genocidio en curso en Gaza, ante las terribles imágenes que estamos contemplando en estas últimas horas con esa invasión terrestre que pretende vaciar completamente a la población de Gaza», ha alertado.

De cara a la asamblea general de Naciones Unidas para esta semana, el portavoz de Sumar ha desgranado que el movimiento propalestino avanza y que la posición de Estados Unidos es cada vez «más aislada».