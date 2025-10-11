El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ganar una plaza de juez significa un auténtico «ascensor social». Adobe Stock

¿Cuánto cuesta ser juez?

Los aspirantes dedican sus mejores años a aprender 329 temas de memoria. Son 4.000 y su ambición mueve más de 15 millones de euros en honorarios de clases privadas en España

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:58

Comenta

Cuando estudiaba Derecho, A. descubrió su verdadera vocación. Por eso, nada más graduarse, comenzó a formarse para las oposiciones a juez, cuyo mayor reto es ... una prueba oral en la que se declama de memoria y en un tiempo exacto un temario escogido al azar. Buscó a la magistrada de una de las audiencias provinciales españolas, con la que había realizado prácticas el último año de carrera, para que le ayudara a preparar los exámenes. Así comenzó una «vida minúscula, muy pequeñita, con muchas renuncias, pocas fiestas y relaciones que no acabaron de cuajar» por su entrega a los estudios, describe la madre de este opositor, que prefiere mantener su nombre en reserva.

