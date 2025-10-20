El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Nacional mantienen la tarde de este lunes en Brenes Efe

Despliegue policial en Sevilla por un hombre atrincherado en el interior de una vivienda

Se investiga si esta persona podría estar relacionada con la muerte de un hombre por arma de fuego este sábado en Dos Hermanas

EP

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:27

Comenta

Un hombre se habría atrincherado este lunes en el interior de una vivienda en Brenes (Sevilla). Según informan fuentes policiales a Europa Press, un operativo se encuentra desplegado en el exterior del edificio.

Se investiga si esta persona podría estar relacionada con la muerte de un hombre por arma de fuego este sábado en Dos Hermanas (Sevilla). La Policía Nacional detenía al presunto autor del homicidio, y al hermano de la víctima tras salir a la calle con una katana «pidiendo justicia» por el crimen, según confirmaron fuentes policiales.

La Policía ha informado que se mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos del homicidio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  3. 3

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  4. 4

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  5. 5

    El Gobierno regional suspende durante dos semanas todas las concentraciones de animales por el avance de la dermatosis nodular
  6. 6

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  7. 7

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9

    El Sardinero llama a su revitalización
  10. 10

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Despliegue policial en Sevilla por un hombre atrincherado en el interior de una vivienda

Despliegue policial en Sevilla por un hombre atrincherado en el interior de una vivienda