El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación en Madrid contra Israel. Efe

La detención de la flotilla solidaria en Gaza agrieta el bloque de las izquierdas

Podemos trata de recuperar la vanguardia de la causa propalestina tensando a los aliados de Sánchez y la votación del embargo a Israel

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04

Comenta

«Hemos llamado a las cosas con claridad desde el primer minuto». Con esta frase, Podemos se arrogaba el jueves el haber estado a ... la vanguardia de la oposición a Israel por su castigo sobre Gaza en el texto que envió a su militancia para llamar a la participación en las manifestaciones propalestinas como la que se celebró ayer en Madrid.Los morados se jactaban, además, de haber «forzado» a que el Gobierno –o sea, PSOE y Sumar– se moviera «en la dirección correcta». «Íntimamente, les molesta que los socialistas estemos ahí», les respondía un destacado miembro del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Germán Castellano: «Mis gallinas viven mejor que yo»
  2. 2

    Las recolocaciones de Bridgestone solo encuentran empleo a 33 de los 157 inscritos al plan en Cantabria
  3. 3

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  4. 4

    El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez
  5. 5

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  6. 6 Una cadena humana rodea el Hospital Valdecilla para «abrazar a una Gaza masacrada»
  7. 7

    Hallan tres venados decapitados en Campoo-Los Valles
  8. 8

    Hablando de España con el bisnieto del apache Gerónimo
  9. 9

    El PRC se distancia del PP para apoyar un tercer Presupuesto, pero decidirá su Ejecutiva
  10. 10

    Santander sigue el rastro de la luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La detención de la flotilla solidaria en Gaza agrieta el bloque de las izquierdas

La detención de la flotilla solidaria en Gaza agrieta el bloque de las izquierdas