En directo | Belarra acusa a Sánchez de anticipar «recortes» con «la excusa» del gasto militar y de solo poder pactarlo con el PP

10:48

Esquerra, de entrada, está en contra del incremento del gasto en defensa, pero su oposición es con matices. «Tenemos claro que la guerra está aquí, el mundo no es como nos gusta y eso implica que seamos responsables y vayamos más allá de la pancarta», dijo Rufían semanas atrás tras la reunión en la ronda con los partidos de Sánchez. Dio un no al rearme, pero no un rechazo rotundo. «Con nosotros que no cuenten, a menos que nos expliquen muy despacio y muy bien para qué; y la vía es gastar mejor».

ERC se abstuvo en la moción del BNG a favor de la salida de la OTAN.