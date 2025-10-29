«Don Mariano, no me diga que eso es un control»: la bronca del juez al exgerente del PSOE por la falta de fiscalización en los pagos

«No me diga usted que eso es un control. Me parece a mí, don Mariano, que exigir al menos que la persona que ha ... pagado el importe… (lo justifique)»… Leopoldo Puente, el instructor del 'caso Koldo-Ábalos- Cerdán' se ha enzarzado este miércoles con el exgerente del PSOE durante su interrogatorio a cuenta de la insistencia del testigo en abundar en el aparente contrasentido de defender que sí que había en Ferraz control en el pago de gastos porque no se abonaban tickets que no fueran «oficiales», aunque él mismo ha reconocido al mismo tiempo que nadie comprobaba que los gastos presentados fueran reales.

Puente, sin llegar nunca mencionar expresamente el blanqueo como tal, sí que ha insinuado que esa falta de controles podría haber favorecido el lavado de dinero por parte de José Luis Ábalos y Koldo García porque en la práctica ninguno de los dos imputados tenía impedimentos para presentar facturas de cualquier tipo que luego eran abonadas con dinero limpio de las cuentas oficiales del PSOE.

La transcripción provisional del diálogo entre el exgerente Mariano Moreno y el instructor Puente, a la que ha tenido acceso este periódico, da buena cuenta de ese rifirrafe, que ya había tenido su prólogo en las vagas explicaciones previas del testigo a la hora de asegurar que a Koldo se le abonaban sin demasiados miramientos en sobres llenos de contante los gastos presentados por personal del equipo de la Secretaría de Organización del PSOE que dirigía Ábalos. Y que luego el asistente del exdirigente socialista, aunque no tenía cargo orgánico alguno en el partido, se encargaba de repartirlo entre los colaboradores del entonces mano derecha de Pedro Sánchez.

Juez (Leopoldo Puente): ¿Sería posible entonces que alguien recolectase tickets de un restaurante y los aportase?

Testigo (Mariano Moreno ): No lo sé.

J: ¿Por el método que describe Ud.?

T: Descartarlo al 100%… a mí me parece extraño.

J: Es que para eso hay controles en las organizaciones. ¿No había métodos?

T: En ese momento no se comprobaba eso.

J: ¿Ni siquiera se comprobaba que la persona era la que había pagado el restaurante?

T: Eso en ese momento no se comprobaba.

J: Esta falta de comprobación no se hacía, ni cuando se trataba de reclamaciones a título personal ni tampoco cuando se imputaban…

T: No se hacía en ese momento.

J: ¿En qué momento se refiere?

T: Durante mi mandato.

J: ¿2017 a 2021?

T: No se hacía.

J: ¿Entonces la comprobación de Administración en qué consistía?

T: La comprobación es que la persona que había firmado la solicitud estaba…

J: Eso no es una comprobación. Si Ábalos reclamaba unas cantidades, ¿el control era que lo reclamaba Ábalos? Eso no es un control.

T: No era solo esta Secretaría. Eran todas.

J: No parece un control muy efectivo.

T: es que no había un superior que pudiera autorizar… esos eran los máximos responsables.

J: No me refiero tanto a eso como a que en Administración se exigiera una justificación de cómo ha pagado la comida. Esto parece que no lo hacían.

T: Todos los sistemas de control van evolucionando, nosotros pudimos meter por ejemplo esa instrucción. Ahora creo que se ha introducido el tema de los pagos... pero eso es una evolución. Todo evoluciona, seguramente vengan nuevos sistemas.

J: Me parece a mí, don Mariano, que exigir al menos que la persona que ha pagado el importe… En 1950 también debería aplicar, es elemental, no es nada tecnológico. Se lo digo a los efectos de que recuerde si había algún tipo de control.

T: Que ese tipo de gastos estuviesen contemplados en los gastos oficiales. No podías presentar cualquier tipo de gastos. Y que coincidían con las fechas.

J: No me diga Ud. que eso es un control.

T: Yo creo que han evolucionado hoy en día los sistemas de control.

J: Gracias.