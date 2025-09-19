El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ficha de Ridouan Taghi Interpol

Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia

Es el segundo jefe de esta organización que queda en libertad tras la fuga en 2024 Karim Bouyakhrichan por el mismo desliz

Melchor Sáiz-Pardo
Juan Cano

Melchor Sáiz-Pardo y Juan Cano

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:53

De nuevo el mismo error y, de nuevo, la misma consecuencia: un peligroso capo de la Mocro Maffia en libertad y un nuevo escándalo en ... los Países Bajos, donde se esperaba con expectación la llegada de este peligroso delincuente. El pasado 12 de septiembre, según el auto al que ha tenido acceso este periódico, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se vio obligada a dejar en libertad a Firass Taghi -destacado cabecilla de esta organización criminal de origen marroquí y que se mueve a caballo entre Holanda, la Costa del Sol y el norte de África- porque la Policía Nacional había superado los plazos legales para su entrega judicial a las autoridades neerlandesas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  2. 2 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  3. 3

    El Gobierno encara la crisis de Ryanair con rutas a Sofía, Lanzarote y Almería en verano
  4. 4 Varias calles se cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander
  5. 5

    Almacenes Lavín adquiere Tomás Gómez y continúa su proceso de expansión
  6. 6

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  7. 7

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  8. 8 La Feria Outlet de marcas regresa este fin de semana al Palacio de Exposiciones
  9. 9

    Preocupación en San Felices por la «falta de control» de un albergue no regulado
  10. 10

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia

Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia