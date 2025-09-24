El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez asiste a la sesión de apertura del 80º período de sesiones de la ONU.
Pedro Sánchez asiste a la sesión de apertura del 80º período de sesiones de la ONU. EP

España envía un buque de la Armada para proteger a la flotilla rumbo a Gaza

Pedro Sánchez anuncia el despliegue desde Cartagena para asistir a la Global Sumud Flotilla, que denuncia ataques en el Mediterráneo y en la que viajan varios españoles, entre ellos Ada Colau

EP

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:39

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el envío de un buque de acción marítima de la Armada para asistir a la Global Sumud Flotilla que navega en estos momentos hacia Gaza en caso de que se produzca algún ataque.

«El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad», ha defendido el presidente en rueda de prensa en Nueva York, donde se encuentra para asistir a la Asamblea General de la ONU.

El buque partirá este jueves desde el puerto de Cartagena, en Murcia, y contará «con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate».

Con ello, España se suma a Italia, cuyo ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha anunciado el envío de una fragata multifunción de la Marina Militar que se encontraba navegando al norte de Creta en el marco de la operación 'Mar Seguro' «para garantizar la asistencia a los ciudadanos italianos presentes en la flotilla».

El anuncio se produce después de que desde la Global Sumud Flotilla, a bordo de la cual viajan varios españoles entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, hayan solicitado a todos los países, en especial a aquellos con ciudadanos a bordo, «una protección efectiva, incluyendo escolta marítima, observadores diplomáticos acreditados y una presencia estatal protectora manifiesta».

Su petición ha llegado como respuesta a la «escalada alarmantemente peligrosa» que ha denunciado la flotilla después de que múltiples embarcaciones hayan registrado «explosiones selectivas y el lanzamiento de objetos no identificados sobre ellas y sus alrededores, causando daños significativos y una obstrucción generalizada de las comunicaciones».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  3. 3

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  4. 4

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  5. 5 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  6. 6

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  7. 7

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  8. 8

    Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja
  9. 9 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  10. 10

    El turismo de hotel toca techo en verano, donde apenas hay ya margen de mejora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes España envía un buque de la Armada para proteger a la flotilla rumbo a Gaza