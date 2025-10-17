El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Emilio Rodríguez Menéndez Efe

Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'

El mediático letrado, condenado en múltiples ocasiones, ha muerto en Madrid el día de sus 75 cumpleaños tras varios días ingresado

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:02

Comenta

Tan polémico como mediático. Sus formas heterodoxas (y a veces estridentes) de defender a sus clientes le granjearon muchas páginas en los periódicos de finales ... de los 80, de la década de los 90 y principios de siglo. Sus pasos por los platós; sus recurrentes condenas; su zoo particular en su chalet; una azarosa vida sentimental (incluido el intento de asesinato por parte de su propia pareja); y sobre todo el perfil de casos de los que se ocupó en su vida profesional hicieron que por esa misma época su imagen fuera omnipresente en todas las televisiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  4. 4

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  5. 5

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  6. 6 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega
  7. 7 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  8. 8 Pascual insiste en que «no se puede abrir expediente» a las cuatro condenadas por acoso
  9. 9

    Sheila García Balbontín: «La vida me ha enseñado a no hacer planes a largo plazo. Vivo el aquí y el ahora»
  10. 10 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'

Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de &#039;El Dioni&#039; o la &#039;Dulce Neus&#039;