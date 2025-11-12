Feijóo advierte a Sánchez de que no cuente con él para salvar su minoría El líder del PP vuelve a exigir a Sánchez que convoque elecciones para evitar dos años de «parálisis» y «desgobierno»

Álvaro Soto Madrid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:22 | Actualizado 11:28h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo ha rechazado de un manotazo todas las apelaciones al diálogo de Pedro Sánchez, que el líder del PP ha interpretado como un ... brindis al sol. «No cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara, no cuente conmigo ni para esto ni para nada», ha zanjado Feijóo, que cree que el presidente del Gobierno está «muerto de miedo» por sus problemas judiciales, un temor que ha ejemplificado con el 'caso Leire': «El presidente quiere que se limpie sin límite», ha recordado el presidente del PP a Sánchez, antes de preguntar: «¿Es usted también el presidente de las cloacas?». «Usted es el que más sabe de corrupción de España», ha zanjado.

El líder de la oposición ha vuelto a exigir a Sánchez que convoque elecciones para evitar dos años de «parálisis» y «desgobierno». «Aunque se resista, su tiempo se ha acabado, y volverá a ser el momento de los españoles», ha subrayado Feijóo, que ha calificado la debilidad parlamentaria del presidente del Gobierno como «una situación insostenible» y ha lamentado que el resto de los grupos le «sigan el juego para simular una normalidad».

