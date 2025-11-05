Feijóo se afana en pasar la 'página Mazón' y retoma con los autónomos su agenda social

Alberto Núñez Feijóo se afana en pasar cuanto antes la tormenta generada por la dimisión de Carlos Mazón, un año después de la dana, y ... que le amarra de nuevo a Vox. Con las negociaciones ya en marcha en la Comunidad Valenciana, y tras las últimas advertencias de Santiago Abascal que en una entrevista en 'La Vanguardia' avisa ya al PP de que serán «más firmes y más exigentes» de lo habitual y que «no temen» un anticipo electoral, el líder de los populares trata de recuperar su agenda social. Este miércoles, se trasladó a Santander para presentar junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, un decálogo de medidas dentro del 'Contrato con los Autónomos' del partido que incluye mejoras para compatibilizar el trabajo autónomo y por cuenta ajena, la exención de cuotas durante los dos primeros años tras la maternidad o paternidad o no pagar cotizaciones por las bajas por enfermedad grave.

Estas medidas se unen al anuncio que el propio jefe de los populares hizo la semana pasada en el que se comprometía a la reducción de las cuatro declaraciones anuales a dos, y a una en el caso de los nuevos autónomos. Para éstos, el PP propone además una exención del pago de las cuotas a la Seguridad Social durante el primer año de actividad, que se podrá extender un año más en caso de que ingresen cantidades inferiores al Salario Mínimo Interprofesional o tengan menos de 35 de años. «Algunos dirán que con la que está cayendo en España en el tema judicial a Feijóo se le ocurre hablar de autónomos, pero también espero que entiendan que, si esperamos a que el sanchismo salga de los juzgados para hablar de los problemas de los españoles nunca vamos a poder hacerlo», afirmó.

Los populares apuestan porque los autónomos no paguen cotizaciones sociales durante el primer año por el primer empleado al que contraten. «Y para el segundo empleado -prometió Feijóo- habrá una bonificación del 50% también el primer año». Quieren también que se den facilidades para trabajar después de la edad de jubilación pudiendo percibir el 100% de su pensión, así como equiparar los derechos por lactancia y clarificar e incrementar las deducciones de gastos. «Aunque la política nacional esté paralizada por la corrupción, los autónomos no pueden parar», recalcó el jefe de la oposición, ante la mirada atenta del presidente de ATA, Lorenzo Amor, y de otros representantes del sector.

También en el ámbito de la Seguridad Social, Feijóo ha anunciado que si llega al Gobierno, eximirá del pago de cuotas de los autónomos en caso de enfermedad grave.

Finalmente, la cuarta medida relativa a las cuotas de la Seguridad Social, Feijóo ha prometido una exención durante dos años tras la paternidad y maternidad.

En el ámbito fiscal, el líder del PP se ha comprometido a eximir del pago del IVA a los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros, con la intención de que mejoren sus beneficios. Además, propone eliminar las declaraciones trimestrales del IVA para que pasen a ser anuales, con el objetivo de minimizar los trámites burocráticos.

De esta manera, Feijóo se lanza a por los 3,3 millones de autónomos que hay ahora en España y que, en gran medida, se han visto molestos tras el último amago del Gobierno de subir las cuotas de la Seguridad Social en casi seis mil millones de euros durante los próximos tres años.