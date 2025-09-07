El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de la grabación compartida por Feijóo

Imagen de la grabación compartida por Feijóo Instagram

Feijóo celebra su cumpleaños con un vídeo de «me gusta la fruta» contra Sánchez

El líder del PP comparte en Instagram una grabación de la fiesta en un local de A Coruña encima del escenario con la polémica expresión usada por Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:52

Alberto Núñez Feijóo ha compartido en las ultimas horas en las 'stories' de su cuenta de Instagram un vídeo de la celebración adelantada de su ... 64 cumpleaños (que es el 10 de septiembre) este fin de semana en el Garufa Club de A Coruña. En esa grabación se le ve cantando con el grupo Sisters In The House el tema 'Mi limón, mi limonero'. En la leyenda que acompaña el vídeo subido por el líder de la oposición se lee el controvertido lema de «me gusta la fruta».

