Feijóo convoca una concentración el domingo en Madrid contra Sánchez: «Es la manzana podrida»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado para este domingo en Madrid una concentración «contra los corruptos y contra todos aquellos que los ... sostienen» tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a prisión al exministro de Transportes y ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, ambos estrechamente vinculados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«A todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España», ha afirmado Feijóo, que ha concretado que la concentración, «sin siglas», tendrá lugar en el Templo de Debod de Madrid, a las 12 horas. Esta manifestación será la séptima convocada por Feijóo desde que llegó a la presidencia del PP, en abril de 2022. La última fue el pasado 8 de junio de 2025, bajo el lema 'Mafia o democracia', para protestar contra la «degradación» del Gobierno y sus casos de corrupción.

El líder popular ha señalado a Sánchez como «la manzana podrida que ha podrido todo y a todos los que le rodean», antes de enumerar los casos de corrupción vinculados al entorno político y familiar del presidente. «La responsabilidad es suya. Ni su Gobierno ni su partido ni su entorno habrían podido incurrir en comportamientos tan deleznables si él mismo no hubiese actuado con total amoralidad», ha asegurado.

Como en otras ocasiones, Feijóo ha vuelto a reclamar a Sánchez la convocatoria de elecciones anticipadas y ha apelado a los socios de legislatura a romper con el Gobierno. «Si los socios de Sánchez quieren seguir siendo cómplices, allá ellos. Lo pagarán. Ya lo están haciendo. Pero la mayoría de los españoles no debemos callar ni permanecer anestesiados», ha dicho el líder del PP, que sin embargo, no cree que el presidente dé el paso de colocar las urnas: «Cuando todos los que le encumbraron entran en un sitio, la cárcel, Sánchez debe salir de otro, La Moncloa. Pero conociendo su trayectoria, intentará aguantar como sea hasta su último aliento».

En cualquier caso, Feijóo se ha ratificado en su negativa a presentar ahora una moción de censura, aunque sin descartarla para el futuro: «Visto lo visto, he acertado no presentando la moción. Si me hubiese precipitado, sin los apoyos y sin toda la información que ahora conocemos, me hubiese equivocado. Esta es mi posición a día de hoy. Pero cuando tenga algo que decir, lo diré».

El líder popular ha lamentado que «los nuevos escándalos políticos no permitan atender como es debido los problemas reales de la gente, la vivienda, los precios, la inmigración o la seguridad» y ha subrayado que el rechazo del Congreso a la senda de estabilidad, este jueves, es «la constatación del bloqueo de la legislatura con la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos». «Ni cuentas públicas, ni leyes de calado, ni proyecto de ninguna clase», ha resumido.

También ha incidido Feijóo en el «calvario judicial» que acompaña «a un presidente obsesionado con que un juzgado de Madrid o de Badajoz, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo arrojen alguna novedad que afecte a su futuro político». «Todo está marcado por el más alto nivel de degradación posible. Pero por más que sea una constante en su vida política, no puede ser normal en la nuestra».