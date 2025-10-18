El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se dirigen a un acto con autónomos en Cartonajes Izquierdo-Insoca (Soria). EP

Feijóo denuncia en un acto con autónomos que su dinero vaya a pagar «chistorras y prostitutas»

El líder del PP detalla en Soria su plan para los 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia: bajar impuestos, reducir la burocracia y garantizar la formación y el relevo generacionales

Mateo Balín

Mateo Balín

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:55

Comenta

Alberto Núñez Feijóo sigue en modo precampaña y no deja aprovechar la oportunidad para avanzar píldoras de lo que será su programa electoral trufado con ... reflexiones sobre el debate político actual. En un acto con autónomos en la empresa Cartojanes Izquierdo-Insoca, en el polígono industrial de Soria, el líder del Partido Popular ha vuelto a introducir los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, al propio Ejecutivo y al PSOE mezclado con iniciativas sobre empleo e inmigración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan el cadáver de un buceador de Monte, de 67 años, flotando junto a las rocas en La Maruca
  2. 2 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  3. 3 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  4. 4 Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega
  5. 5 La Bonoloto deja más de 800.000 euros en Solares
  6. 6

    Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos
  7. 7

    Molnedo, Gamazo, Mercado de México y un recinto ferial, las inversiones en Santander para 2026
  8. 8

    El TSJC reafirma que Lupa debe pagar el plus de asistencia en vacaciones a más de 500 trabajadores
  9. 9

    Los arquitectos premian dos proyectos del estudio Fernández-Abascal
  10. 10

    Buruaga pide ayuda a los alcaldes para aprobar el Presupuesto y «no embargar el futuro municipal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Feijóo denuncia en un acto con autónomos que su dinero vaya a pagar «chistorras y prostitutas»

Feijóo denuncia en un acto con autónomos que su dinero vaya a pagar «chistorras y prostitutas»