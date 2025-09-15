El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de este lunes. EFE

Feijóo: «Sánchez es responsable de la violencia. Le da igual la vida de los policías y de los corredores»

El líder del PP cree que el presidente del Gobierno debería «avergonzarse» por «alentar» la protesta de la Vuelta para «tapar su corrupción»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:39

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes a Pedro Sánchez de los incidentes del domingo en la llegada de la Vuelta ... a Madrid. «El presidente del Gobierno es responsable de unos actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por el país», ha dicho Feijóo, que ha afirmado que Sánchez debería «avergonzarse» por «alentar por la mañana una protesta que ya había tomado tintes violentos, que ha había puesto en riesgo de la seguridad de los deportistas y de los equipos y que había afectado al desarrollo de un evento que es Marca España».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Seve Ballesteros mantiene 16 destinos en la temporada de invierno, pero con menos vuelos
  2. 2

    Una «vida plena» a partir de los 65 años
  3. 3

    Manos a la obra en Santander
  4. 4

    Desembarco leonés en Santander
  5. 5

    Cantabria supera los 39.500 empleados públicos tras registrar 517 funcionarios más en medio año
  6. 6

    ¿Quién era el líder y quién el colista?
  7. 7

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  8. 8

    Un accidente en el puerto de Comillas levanta un pantalán
  9. 9

    Mboula, el talentoso futbolista virtual
  10. 10 Las olímpicas del ganchillo se ven las caras en Llanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Feijóo: «Sánchez es responsable de la violencia. Le da igual la vida de los policías y de los corredores»

Feijóo: «Sánchez es responsable de la violencia. Le da igual la vida de los policías y de los corredores»