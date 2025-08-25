El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo comparece este lunes tras la reunión del comité de dirección del PP. Efe

Feijóo propone la creación de un registro nacional de pirómanos tras la ola de incendios

El PP va a remitir al Congreso un plan con 50 medidas para luchar con el fuego

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:58

El PP inicia el curso político con un plan integral de ayuda para la recuperación y prevención del mundo rural y forestal tras devastadora ola ... de incnedios que ha afectado durante todo el mes de agosto a Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Un plan con 50 medidas con las que los populares, tal y como ha explicado Alberto Núñez Feijóo, busca «atajar radicalmente» los incendios provocados de forma intencionada. De ahí, que entre las propuestas incluyan la creación de un registro nacional de pirómanos con los nombres de las personas condenadas con sentencia firme por provocar incendios. Según ha dicho el líder de la oposición, las personas incluidas en este registro tendrán que portar pulseras telemáticas de localización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  2. 2

    El adiós al estadio más antiguo de España
  3. 3

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  4. 4

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  7. 7

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  8. 8

    Una red de carreteras millonarias para Cantabria
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10

    Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Feijóo propone la creación de un registro nacional de pirómanos tras la ola de incendios

Feijóo propone la creación de un registro nacional de pirómanos tras la ola de incendios