Pedro Sánchez este martes en un momento de la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EFE
Control al Gobierno

Feijóo a Sánchez: «Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla»

El presidente del Gobierno replica que, después de un año defendiendo a Mazón, Feijóo debería «mirarse al espejo antes de hablar de decencia» y reitera en que privatizar los servicios públicos como hace el PP también es corrupción

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:59

Comenta

No había ninguna duda de que el auto de la UCO que certifica el papel nuclear del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ... en la red que cobraba el 2% de mordidas a la constructora Acciona se abriría hueco en la sesión de control al Ejecutivo este martes y así ha sido. Alberto Núñez Feijóo ha comenzado su intervención acusando al presidente del Gobierno de haberse declarado «insumiso hacia las Cortes Generales» y cuestionando su pretensión de seguir gobernando sin Presupuestos. Pero no ha tardado en reprocharle que haya llevado «las cloacas de Ferraz a la Moncloa». «Usted gobierna sin el Parlamento, ocupa las instituciones del Estado y dicta sentencias. ¿Sabe por qué? Porque necesita protegerse en el poder», le ha censurado.

