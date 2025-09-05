El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso, este viernes en el municipio madrileño de Arganda del Rey. EP

Feijóo: «Antes que Sánchez solo Franco pensaba que las urnas eran un incordio»

Isabel Díaz Ayuso pide «echarle huevos» para combatir a la izquierda radical y su propósito de dividir a los españoles

Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:01

Alberto Núñez Feijóo intercambió este viernes su presencia en la apertura del curso judicial por un acto en Madrid en el que acompañó a ... Isabel Díaz Ayuso, una decisión de la que dijo sentirse orgulloso dado el menosprecio hacia la independencia de los jueces que supone el discurso de un fiscal general del Estado procesado.

