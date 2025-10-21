El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, en la comisión de investigación del caso Koldo, en el Senado EFE

La 'fontanera' de Ferraz: «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite»

El fiscal Stampa en su denuncia recogida en el sumario revela que Leire Díez se presentó como «la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 21 de octubre 2025, 15:32

La reunión fue el pasado 7 de mayo y la denuncia del fiscal Ignacio Stampa sobre los detalles de aquel encuentro figura en el centenar ... de documentos sobre los que el juzgado ha levantado este martes el secreto de las actuaciones y a los que ha tenido acceso este periódico. Stampa asegura que ese día se reunió con Leire Díez, más conocida como la 'fontanera' de Ferraz y con el empresario Javier Pérez Dolset. Ambos le pidieron datos sobre presuntas «irregularidades» de los informes policiales que se han presentado en las causas que afectan al PSOE en la actualidad.

