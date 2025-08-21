El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El fiscal de Sala Antonio Vercher, jefe de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. EFE

La Fiscalía investiga si municipios afectados por los incendios tienen planes de prevención

El fiscal jefe de Medio Ambiente sostiene en un escrito que la ola de fuegos responde a la «ausencia» o «aplicación improcedente» de estos protocolos locales

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:34

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha instado a sus órganos provinciales a «comprobar» que en los municipios más afectados por los incendios ... forestales este verano, ubicados sobre todo en el noroeste peninsular, cuentan con planes de prevención como fija la Ley de Montes aprobada en 2003.

Te puede interesar

