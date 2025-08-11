El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez Efe

La Fiscalía pide la imputación de la 'fontanera' de Ferraz por el «intento de soborno» de dos fiscales

José Grinda e Ignacio Stampa, ambos de Anticorrupción, denunciaron que Leire Diez les ofreció favores profesionales a cambio de «información sensible».

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:29

La Fiscalía de Madrid ha pedido la imputación de Leire Díez, más conocida como la 'fontanera' de Ferraz, y del empresario Javier Pérez Dolset ... por el «intento de soborno» de los fiscales Anticorrupción, José Grinda e Ignacio Stampa. Según el decreto del Ministerio Público madrileño remitido al Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, ambos denunciaron que Díez le ofreció favores a cambio de «información sensible» de los casos en los que trabajan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  2. 2

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  3. 3

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  4. 4

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  5. 5

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  6. 6

    ¿Cómo prefiere alojarse en Cantabria?
  7. 7 Rescatan a una pareja de franceses que quedó atrapada por la marea en una roca de Noja
  8. 8

    Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora
  9. 9

    Somo estrena un nuevo aparcamiento de 40 plazas cerca de sus arenales
  10. 10

    Cabárceno cumple 35 años convertido en el gran referente del turismo en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Fiscalía pide la imputación de la 'fontanera' de Ferraz por el «intento de soborno» de dos fiscales

La Fiscalía pide la imputación de la &#039;fontanera&#039; de Ferraz por el «intento de soborno» de dos fiscales