Torra replica a la Fiscalía presentando una querella contra la Junta Electoral por prevaricación Quim Torra, en una sesión del Parlament. / Efe El presidente de la Generalitat carga contra la democracia española: «La represión no se detiene» ANDER AZPIROZ Madrid CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 27 marzo 2019, 16:18

Quim Torra se enfrentará a una acusación de desobediencia, y por tanto a una posible inhabilitación para ejercer un cargo público, por su negativa a retirar los símbolos soberanistas de los edificios públicos de la Generalitat pese al requerimiento de la Junta Electoral Central.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña ha presentado este martes una querella contra el presidente autonómico en la que mantiene que Torra «procedió consciente y deliberadamente a desatender el mandato recibido de la Junta Electoral Central, manteniendo, los elementos objeto del requerimiento en numerosas dependencias y establecimientos públicos«. También se sostiene el delito de desobediencia en una reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al mandato. Por todo ello, el Ministerio Público solicita que se tome declaración al dirigente independentista.

La Fiscalía actúa a instancias de la Junta Electoral, que tras la negativa de Torra a retirar los lazos amarillos y pancartas abrió al presidente catalán un expediente administrativo, puso el caso en manos del Ministerio Público y ordenó a los Mossos entrar en los edificios públicos y retirar la simbología.

Torra, por su parte, ha replicado presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra todos los miembros de la Junta Electoral Central (JEC).

Según la denuncia, en la doctrina tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional se dice que no se puede cometer delito de desobediencia mientras no se haya resuelto la solicitud de medidas cautelares. Además, Torra argumenta que la Junta Electoral fue modificando las medidas ordenadas en función de las alegaciones que presentaba el Palau de la Generalitat. A su juicio, esto demuestra el delito de prevaricación. Además, la querella insiste en una idea que ya estaba incluida en las alegaciones como es que las instrucciones que se daban al presidente de la Generalitat eran «imposibles de cumplir», a su entender, pues cree que eran ilegales. «Sabemos que será el Supremo quien deberá pronunciarse sobre la admisión o inadmisión a trámite de la querella, pero llevaremos el caso hasta donde sea necesario si el Reino de España no quieren investigar los hechos», ha advertido.

Torra cree que «se trata de una persecución política en toda regla y, esta vez, mediante resoluciones administrativas limitativas de derechos fundamentales y de carácter eminentemente sancionador». En relación a la querella presentada hoy por el fiscal superior de Cataluña contra el jefe del Gobierno por presunta desobediencia, el dirigente nacionalista ha lamentado que «queda claro que la represión no se detiene» y que España «es incapaz de tolerar la discrepancia política». «Siempre firme en la defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales», ha avisado. «Como en el caso del juicio al proceso, no nos defendemos de nada sino que acusamos el estado de su involución democrática», ha asegurado.