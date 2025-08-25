El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mientras se dirigen a asistir a la Conferencia de Presidentes. EFE

El Gobierno encara el curso con la ofensiva parlamentaria del PP y la presión de Junts y ERC

Puigdemont y Junqueras prevén un otoño caliente, mientras que el Congreso decide este martes si cita a Sánchez y a ocho ministros

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:06

Mientras parte de España luchaba contra la peor ola de incendios forestales, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, líderes de Junts y ERC, respectivamente, volvieron a ... lanzar la semana pasada sus advertencias al Gobierno con la vista puesta en la negociación de su apoyo al Ejecutivo y a los Presupuestos. Las cartas están sobre la mesa. Si la coalición parlamentaria quiere contar con el concurso de los 14 escaños que suman entre Junts y Esquerra –cada uno con sus demandas– para aprobar sus cuentas, va a tener que ceder a lo grande para dar estabilidad a la legislatura.

