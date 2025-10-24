El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno. Efe

El Gobierno insiste en reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura

María Jesús Montero reitera que el Ejecutivo ha cumplido sus compromisos con la formación de Puigdemont y endosa a «terceros» los puntos pendientes del pacto

M. A. Alfonso / A. Azpiroz

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:40

El ala socialista del Gobierno trata este viernes de mostrar tranquilidad ante el órdago lanzado por Junts de retirarle su apoyo en el Congreso. El ... onjetivo este viernes ha sido el de apuntalar el mensaje que lanzó Pedro Sánchez el jueves desde Bruselas de que es posible reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura y cumplir los cuatro años de mandato como es su deseo, por muy cuesta arriba que se le ponga la aritmética parlamentaria.

