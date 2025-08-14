El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Inmigrantes rescatados y trasladados a Puerto del Rosario (Fuerteventura) en abril. EFE

El Gobierno realizará este fin de semana el segundo traslado a la Península de menores migrantes solicitantes de asilo

El Ejecutivo mantiene su «firme decisión» de no hacer público el destino «con el fin de preservar su intimidad»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:35

El Gobierno realizará durante el fin de semana un segundo traslado desde Canarias a la Península de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. En ... concreto, y según ha desvelado el Gobierno canario, se trata de cinco jóvenes procedentes de Malí. Así lo han confirmado este jueves fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que han señalado que se derivarán a recursos del sistema de acogida de Protección Internacional del Estado.

