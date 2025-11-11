El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este martes en su comparecencia semanal tras el Consejo de Ministros. Javier Lizón / EFE

El Gobierno replica a la Asociación de Fiscales que opinar sobre el juicio a García Ortiz no es presionar a la Justicia

Moncloa asegura que asume las consecuencias de que el Tribunal Supremo rebata el criterio de Sánchez con una eventual condena

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:08

Comenta

El Gobierno rechaza la acusación que la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria, ha realizado contra Pedro Sánchez por afirmar que el Ejecutivo cree en la ... inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y «más aún» tras lo «visto y escuchado» la semana pasada en el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Supremo. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, argumentó este martes que no hay intromisión o presión alguna a la judicatura en esas palabras sino una mera opinión.

