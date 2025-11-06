El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carles Puigdemont. AFP

El Gobierno se resiste a darse por enterado del bloqueo de la legislatura decretado por Junts

Los socialistas alegan que seguirán ofreciendo diálogo a la formación independentista pese a su advertencia, explicitada hoy por Nogueras, en que la ruptura es definitiva

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:14

Ni siquiera el anuncio de Junts de que ya está registrando enmiendas a la totalidad contra «todas y cada una» de las las leyes en ... tramitación impulsadas por el Gobierno han hecho que los socialistas cambien el discurso y asuman que la legislatura ya no es viable. En sendos comunicados, tanto la Moncloa como Ferraz insisten en que mantendrán la «mano tendida» hacia la formación independentista y seguirán «apostando por el diálogo».

