El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas por un accidente
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pasa por delante de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en un pleno del Congreso. Jaime García

El Gobierno sopesa una treta jurídica para evitar un gol de Junts con el calendario de las nucleares

El PSOE y Sumar ven este martes si la Mesa del Congreso saca de la ley de movilidad una enmienda del Senado contra el cierre de varias centrales

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

El Gobierno afronta esta semana el segundo pleno del Congreso desde que Junts anunció su ruptura definitiva; el primero desde que dio el paso ... de presentar enmiendas a la totalidad contra todas sus leyes pendientes de toma en consideración. Y, pese a la tranquilidad que manifiestan en público, los socialistas saben que se arriesgan a sufrir un gol importante si la Cámara baja ratifica este jueves la enmienda introducida en el Senado a la ley de movilidad sostenible para derogar el calendario del cierre de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  3. 3 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  4. 4

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  5. 5

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  6. 6

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  7. 7

    La avispa asiática se estabiliza
  8. 8

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  9. 9

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  10. 10 Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar a un ciervo en un parking de Zamora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno sopesa una treta jurídica para evitar un gol de Junts con el calendario de las nucleares

El Gobierno sopesa una treta jurídica para evitar un gol de Junts con el calendario de las nucleares