Govern catalán admite diferencias con el Gobierno por la financiación singular

El Govern catalán ha discrepado este martes por primera vez en público con el Gobierno central, tras más de un año de mandato del socialista ... Salvador Illa, a cuenta de la negociación sobre un modelo de financiación singular para Cataluña.

Esquerra presiona, bajo la amenaza de no aprobar los Presupuestos del Estado y de la Generalitat y desde la administración catalana han admitido por primera vez diferencias con el Ministerio de Hacienda.

«Cada uno defiende» sus responsabilidades en unas negociaciones sobre el cupo catalán que son «complejas», ha reconocido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha advertido a la vicepresidenta y ministra de Hacienda de que la propuesta que defiende el Ejecutivo catalán implica que la Generalitat recaude de forma progresiva el 100% del IRPF.

Paneque ha medido las palabras para tratar de minimizar el desencuentro con el Gobierno, que ya fue visible en el mes de julio, en la reunión de la bilateral, cuando las dos administraciones pactaron un esquema preliminar del modelo de financiación singular de Cataluña, que no incluía el principio de ordinalidad, como reclamaban el Govern y ERC. «Se pueden producir diferentes momentos en la negociación donde puede haber elementos a negociar para llegar a un acuerdo», ha señalado. «Es un camino complejo, es un ámbito muy dificultoso, muy complejo, y no es de extrañar que haya momentos en la negociación donde se tenga que trabajar intensamente, de forma constante, para llegar a acuerdos», ha insistido.

Días atrás, desde el Ministerio de Hacienda trasladaron que ven «inasumible» que el Govern recaude el 100% del IRPF. ERC lo considera fundamental para apoyar las cuentas de Illa y el Govern ha advertido al Gobierno de que su objetivo es conseguir un acuerdo para acabar recaudando el 100% del IRPF. El pacto de investidura entre el PSC y ERC establecía que el Govern debía asumir la campaña de la renta ya en 2026. El Gobierno catalán retrasó el objetivo a 2028 y en ERC ya han asumido que la campaña en su totalidad no podrá realizarse hasta 2029. Pero Esquerra exige que la cesión del IRPF sea al 100%, lo que entra en colisión con las intenciones de Hacienda. «Mantenemos el objetivo y los acuerdos suscritos», ha avisado Paneque, para tratar de calmar a ERC, que amenaza con no negociar los Presupuestos.

Los republicanos han reiterado este martes que «no hay previsión» de negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2026 si no se cumple el acuerdo para una financiación singular y para que Cataluña tenga la capacidad de recaudar el 100% del IRPF.

El PSC, mientras, ha asegurado que ve asumibles las propuestas que pueda hacer Junts en el debate de política general del Parlament a principios de octubre sobre los acuerdos suscritos con los socialistas. Junts lanzó ayer lunes el enésimo órdago a Pedro Sánchez. Le avisó de que si el PSC obstruye las mociones del debate de política general, dará por acabada la legislatura española.