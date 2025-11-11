El Gobierno aprueba el proyecto para diluir el simbolismo del Valle de los Caídos La propuesta ganadora del concurso internacional, 'La base y la cruz', apuesta por una intervención que rompa la monumentalidad del conjunto y resalte el paraje natural sobre el que se levanta el mausoleo

Ander Azpiroz Madrid Martes, 11 de noviembre 2025, 16:04 | Actualizado 16:50h.

Ya hay proyecto para la reinterpretación Valle de los Caídos, para el que el Gobierno recuperó su denominación original de Cuelgamuros. De símbolo del franquismo durante más de medio siglo pasará a convertirse en un lugar de reconocimiento a las víctimas.

La elección de la propuesta, titulada por sus autores como 'La Base y la Cruz', supone un paso más en el proceso de transformación del mausoleo del dictador que estipula la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. 'La base y la cruz' cede el protagonismo a la rica vegetación que alberga Cuelgamuros, otorgando un plano más discreto la construcción monumental que edificaron presos republicanos y que, además de tumba para Francisco Franco, sirvió de lugar sagrado donde el régimen depositó los restos de más de 30.000 caídos durante la Guerra Civil.

Aunque el objetivo declarado es el máximo respeto patrimonial de los elementos que conforman actualmente el monumento, se contempla un nuevo foco de atención arquitectónica con la creación de una nueva plataforma y un patio que la atraviesa. Ambas estructuras, según el jurado que ha seleccionado el proyecto, «resuelven de manera clara y rotunda los condicionantes actuales y el programa propuesto». En esta planificación, prosiguen, «los elementos sustanciales del conjunto adquieren un mayor protagonismo al tiempo que se corrigen algunas soluciones de elementos concretos de menor interés en términos arquitectónicos». La apariencia final de la nueva estructura será la de un todo -el patio- dividido en dos partes por una línea a modo de grieta -la pasarela-.

El pasado mes de marzo el Gobierno aprobó una partida presupuestaria de 30 millones para la reinterpretación del Valle de los Caídos. Los trabajos a realizar giran en torno a la resignificación del mausoleo, la museografía y la construcción de un museo sobre las víctimas.