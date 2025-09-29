Hacienda detecta multitud de irregularidades en los contratos adjudicados tras las cartas de recomendación de Begoña Gómez

Hacienda afirma haber detectado multitud de irregularidades en los contratos públicos que fueron adjudicados al grupo Barrabés después de que Begoña Gómez escribiera sendas cartas ... de recomendación a favor de Juan Carlos Barrabés, dueño de esas empresas, amigo personal y colaborador de su cátedra extraordinaria. En un informe de más de 300 páginas al que ha tenido acceso este periódico, la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), dependiente del ministerio de que dirige María Jesús Montero, denuncia, entre otras incidencias que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido, que intervino un órgano que no debía y que hubo borrado de metadatos.

La IGAE, organismo que vela por la integridad de la contratación pública, ha analizado dos adjudicaciones en las que resultó beneficiada una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés. Este informe fue encargado por la Fiscalía Europea ya que las adjudicaciones incluían fondos de la UE.

El órgano supranacional asumió el caso después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, le informara de que la mercantil Innova Next SLU, de forma individual o conformando UTE con terceras empresas, era «la sociedad en la que más se han concentrado la adjudicación de contratos públicos dentro del Grupo Barrabés».

«Concretamente, un total de 28 contratos por un importe conjunto de 22.857.805 euros y que suponen un 91,7% del total adjudicado», detalló la Guardia Civil en un informe aportado al juez Peinado. El órgano europeo se quedó solamente los dos contratos que fueron pagados con fondos Next Generation y que son sobre los que ha informado ahora la IGAE y que ha remitido sus conclusiones a Peinado.