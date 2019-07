Iglesias renuncia al Ministerio de Trabajo desde la tribuna del Congreso Asegura que su mano sigue tendida a Sánchez, pese a su falta de respeto hacia Podemos ANDER AZPIROZ Madrid Jueves, 25 julio 2019, 14:48

A falta de minutos para el fin de la votación, Pablo Iglesias ha lanzado su última propuesta al PSOE. Renuncia al Ministerio de Trabajo a cambio de competencias en las políticas activas de Empleo. Es, además, una cesión que un destacado dirigente socialista ha recomendado a Iglesias mientras escuchaba el discurso de Pedro Sánchez, según ha revelado el secretario general de la formación morada.

El líder de Podemos ha criticado la falta de respeto de los socialistas con quien se supone es su «socio preferente». Ante las acusaciones de buscar cuotas de Podemos, Iglesias ha señalado que su formación reclama «competencias, no sillones». Las quiere, ha detallado, Para lograr la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, la educación gratuita entre los 0 y 3 años, para frenar las privatizaciones sanitarias o para bajar las tasas universitarias y aumentar las becas. No obstante, ha asegurado que mantiene la mano tendida al PSOE para que no haya repetición electoral. Eso sí, ha añadido, siempre que a Podemos se le trate con respeto.