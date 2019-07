El independentismo catalán vota dividido Gabriel Rufián, durante su intervención en el pleno de investidura. / Virginia Carrasco Gabriel Rufián: «Sánchez e Iglesias, se arrepentirán» CRISTIAN REINO Jueves, 25 julio 2019, 15:17

División en el independentismo catalán. La votación de la investidura del candidato socialista es un reflejo de la situación en que se encuentra el secesionismo catalán. ERC y JxCat son socios en el Gobierno catalán, pero ni comparten proyecto ni estrategia. Mientras los primeros abogan por intentar hacer política y buscar una salida dialogada al pleito catalán, los postconvergentes están por el bloqueo y por el cuanto peor mejor. Unos abogan por la abstención, los otros por el no.

Esta doble forma de afrontar la etapa 'postprocés' se acentuará cuando tengan que pactar una respuesta a la sentencia del Supremo contra los líderes soberanistas. Mientras Torra, Puigdemont y JxCat apuestan por retomar la vía unilateral, Esquerra aboga por una respuesta que incluya al 80% de la sociedad catalana, lo que descarta cualquier iniciativa similar a octubre de 2017.

En este contexto, ambos partidos han anunciado un voto diferente en la votación de investidura. Esquerra ha anunciado a primera hora que se abstendría «pase lo que pase» entre el PSOE y Unidas Podemos. De esta forma, los republicanos, que han tratado de mediar entre ambas formaciones, presionaban a socialistas y morados. «Si no hay un acuerdo será la muerte política de Sánchez e Iglesias«, ha advertido Rufián. Esquerra ha reclamado »que uno levante su veto y que el otro acepte las sillas porque la alternativa es dramática».

En su discurso previo al debate, Rufián ha advertido a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias de que «se arrepentirán» de no haber llegado a un acuerdo. «Si nosotros hacemos este gesto de responsabilidad, ¿por qué ustedes no pueden?», ha preguntado. Para el dirigente republicano, la votación de hoy supone una nueva «derrota de la izquierda» y supone además darle una segunda oportunidad a la derecha, que «está aplaudiendo con las orejas». «Nos meterán a todos en el mismo saco», ha avisado. A su juicio, fue un error por parte del dirigente socialista vetar al líder morado y es un error por parte del dirigente podemita no aceptar el acuerdo por 2, 3 o 4 ministerios.

«Gesto de responsabilidad»

Rufián ha advertido a Sánchez e Iglesias que la abstención republicana será casi imposible en la votación de septiembre, toda vez que la sentencia del Supremo lo complica todo. «Señor Sánchez, ¿cree que en septiembre podremos tener este mismo gesto de responsabilidad?», ha rematado.

JxCat criticó a los republicanos que facilitaran gratis la investidura de Sánchez. Esa fue la consigna de Torra y Puigdemont: si Sánchez no se avenía a admitir una mesa de diálogo en la que se pudiera abordar el derecho de autodeterminación, los nacionalistas apostarían por el bloqueo.

«Sin una propuesta para dar voz al pueblo de Catalunya, nuestra posición sigue siendo votar 'no'», ha afirmado esta mañana Quim Torra. «Hoy votaremos no, porque Cataluña necesita un sí a la política para dar respuesta a las aspiraciones de la mayoría de los catalanes», según Borràs. «Nosotros tenemos presos políticos, pero usted es un político preso por la prepotencia. Cuando deje de decir no y nunca y a las aspiraciones de los independentistas, nos encontrará», ha señalado desde la tribuna antes de la votación. Laura Borràs ha comenzado afirmando que «se mantienen intactas las 155 razones para votar no« y ha destacado que Pedro Sánchez tiene una segunda oportunidad para salir elegido, «no como Jordi Turull que fue encarcelado entre la primera y la segunda votación de investidura».