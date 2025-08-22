El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Barcelona y presidente del Área Metropolitana de Barcelona, Jaume Collboni EFE

Israel deniega la entrada al país al alcalde de Barcelona

Collboni pretendía visitar Palestina: en mayo, el Ayuntamiento rompió relaciones con Israel

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:54

Israel ha vetado este viernes la entrada al país al alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni. La decisión del estado hebreo llega después de ... que en el pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Barcelona rompiera relaciones con Israel. El pleno del consistorio aprobó una resolución, impulsada por los socialistas y los comunes, según la cual Barcelona rompía relaciones con Israel hasta que se respeten los derechos humanos en Gaza. También deshizo el hermanamiento de la ciudad con Tel-Aviv.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  2. 2 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  3. 3

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  4. 4 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  5. 5

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  6. 6 Laredo se arregla para las Flores
  7. 7

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  8. 8

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  9. 9

    Saúl y el Racing separan sus caminos
  10. 10 Así ha sido la inundación en el polígono de Candina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Israel deniega la entrada al país al alcalde de Barcelona

Israel deniega la entrada al país al alcalde de Barcelona