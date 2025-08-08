El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dana Elrich. Embajada de Israel

Israel mantiene vacante su embajada en Madrid pero nombra como jefa de misión a su exembajadora en Irlanda

Dana Elrich sustituye a Dan Poraz como responsable de negocios en un momento en el que la tensión entre Tel Aviv y el Gobierno de Pedro Sánchez se mantiene al alza

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:28

Un año y medio después de que España reconociera a Palestina como Estado, Israel mantiene vacante su embajada en Madrid tras la salida de Rodica ... Radian-Gordon, llamada a consultas por el Gobierno de Netanyahu. Sin embargo, la legación tiene una nueva encargada de negocios, Dana Erlich, que ejercerá la labor de representantación provisional de su país cuando sigue la tensión entre Tel AViv y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un alga asiática invasora ocupa las playas de Noja: «Llega hasta las rodillas»
  2. 2

    Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal
  3. 3

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  4. 4

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
  6. 6

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  7. 7

    Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones
  8. 8 Conmoción en Castro por la muerte de un niño de 12 años que cayó por un acantilado
  9. 9

    Higuera: «Vendrán cinco o seis jugadores a subir el nivel»
  10. 10

    Detenido por cambiar la matrícula de su vehículo para repostar gasolina e irse sin pagar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Israel mantiene vacante su embajada en Madrid pero nombra como jefa de misión a su exembajadora en Irlanda

Israel mantiene vacante su embajada en Madrid pero nombra como jefa de misión a su exembajadora en Irlanda