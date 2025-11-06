IU presiona al Gobierno con una reforma fiscal pese al bloqueo de Junts

El bloqueo que Junts ha impuesto a la legislatura enmendando las principales leyes previstas por el Gobierno ha cogido con el pie cambiado esta ... mañana a Izquierda Unida y todo el bloque de organizaciones que forman parte del grupo parlametnario de Sumar. El partido que lidera Antonio Maíllo ha presentado, a la misma hora que la portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, confirmaba sus amenazas al Ejecutivo, una propuesta de reforma fiscal. Medidas con las que presiona al Gobierno para elevar el techo de gasto hasta los 62.000 millones de euros, gravar las herencias de más de un millón de euros o perseguir el fraude fiscal.

El propio Maíllo, en conversación con los periodistas, ha tachado de «fuegos artificiales» la amenaza de Junts y cree, en cambio, que la formación catalana solo puede formalizar la ruptura de la legislatura con una moción de censura junto a PP y Vox, algo que a su juicio le llevaría a la «autodiluirse» en Cataluña. «Junts solamente puede traducir materialmente la posición aparente de bloqueo a las leyes y de ruptura de relaciones con el Gobierno si hacen la moción de censura con el PP y Vox. Vamos a dejarnos de fuego artificiales», ha señalado.

El líder de IU ha retado a los posconvergentes a explicar a la sociedad catalana su posición de bloqueo y ha prometido que el Gobierno no va a cejar en su voluntad de acabar la legislatura porque ya lleva tiempo lidiando con la «impresibilidad» de las votaciones en las leyes que presenta en la Cámara Baja.

Sobre el techo de gasto, Maíllo ha reconocido que contaban con que, a estas alturas de noviembre, «ya hubieran llegado al Consejo de Ministros» y está convencido de que, si logran aprobar los Presupuestos de 2026, «serán los únicos y últimos de la legislatura». Por ello ha lanzado un mensaje a las formaciones que, actualmente, mantienen líneas rojas sobre las cuentas públicas. «Queremos que, de no aprobarse,e suponga una derrota, no para el Gobieron, sino para los que los tumben, que tendrán que explicar su posición a la población española».

Ciclo electoral

El líder de IU también se ha referido al próximo ciclo electoral, que comienza el 21 de diciembre con las autonómicas en Extremadura, que adelantó la presidenta María Guardiola, y vendrán seguidas por los comicios en Castilla y León y en Andalucía. Un escenario que podría repetirse en la Comunidad Valenciana si PP y Vox no llegan a un acuerdo para sustituir al dimitido Carlos Mazón.

Maíllo ha avanzado que el bloque político al que representa va a «acelerar» en lo que queda de año el proceso de búsqueda de la unidad en la izquierda de cara a los comicios generales y en el resto de citas electorales.

De hecho, Podemos, paralelamente, ha anunciado este jueves que inicia el proceso de primarias internas para elegir a sus candidatos en Andalucía, Castilla y León y Extremadura. En esta última comunidad existe un gran consenso con Izquierda Unida, formación con la que concurrirán, como hicieron en 2023, de la mano y bajo la marca Unidas por Extremadura, para respaldar a Irene de Miguel.