El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso Efe

El jefe de gabinete de Ayuso se apunta al 'lawfare' y acusa a la jueza de estar al servicio de Sánchez

Miguel Ángel Rodríguez insinúa que la instructora suplente ha prevaricado al abrir juicio oral a González Amador sin esperar la resolución de la Audiencia Provincial

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:40

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso se apunta al 'lawfare' y acusa de 'guerra sucia' judicial a a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel ... por abrir juicio oral a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, por el supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El otoño sacude Santander con inundaciones
  2. 2 El otoño sacude Santander con inundaciones
  3. 3

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  4. 4

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  6. 6

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  7. 7

    Ceria presentó al Ayuntamiento de Santander en 2024 un proyecto de rehabilitación del estadio
  8. 8

    Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones
  9. 9

    El Supremo, al juez Acayro Sánchez: «No hemos manipulado ni retorcido los hechos probados»
  10. 10

    Cinco detenidos por vender droga al menudeo en Sarón y Heras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El jefe de gabinete de Ayuso se apunta al 'lawfare' y acusa a la jueza de estar al servicio de Sánchez

El jefe de gabinete de Ayuso se apunta al &#039;lawfare&#039; y acusa a la jueza de estar al servicio de Sánchez