El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La exdirectora de la Guardia Civil María Gámez con Fernando Grande Marlaska Efe

La justicia investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje a los socios independentistas del Gobierno

La querella por el robo de datos con Pegasus se dirige contra Félix Azón y María Gámtez, exmáximos responsables del cuerpo con Marlaska al frente de Interior

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:03

La justicia pone por primera vez en su punto de mira al Ministerio del Interior, y no solo al CNI, por el espionaje al independentismo ... catalán durante los primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez. La jueza barcelonesa Miriam de Rosa Palacio ha aceptado admitir a trámite una querella presentada por cinco afectados del robo de datos con los software Pegasus y Candiru ( entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala) contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y María Gámez, quien ocupó el mismo cargo hasta 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  3. 3

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  4. 4 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  6. 6

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  7. 7

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  8. 8

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  9. 9

    Ryanair recibe 60 millones del Gobierno en sus 21 años en el Seve Ballesteros
  10. 10 El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La justicia investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje a los socios independentistas del Gobierno

La justicia investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje a los socios independentistas del Gobierno