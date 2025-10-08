El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koldo García comparece ante la Comisión del Senado sobre las mascarillas en abril de 2024. EP

El juez ofrece a Koldo García revelar el origen de los audios incriminatorios

El instructor del Supremo Leopoldo Puente rechaza devolver los dispositivos intervenidos al exasesor de Ábalos porque la UCO sigue analizándolos y le invita a responder en su declaración

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:38

Comenta

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo', ha rechazado la última petición del exasesor ministerial Koldo García para que le devolvieran ... sus dispositivos intervenidos en su domicilio de Alicante en febrero de 2024. Unos hallazgos que dieron un giro radical a la causa por la presencia de grabaciones incriminatorias que, en buena medida, supusieron el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el pasado 30 de junio, acusado de dirigir una trama de comisiones irregulares por la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  3. 3

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  4. 4 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  5. 5

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  6. 6

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  7. 7

    El Ministerio avanza por primera vez la fecha en la que el tren a Bilbao entrará en servicio: «Antes de 2050»
  8. 8

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  9. 9

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  10. 10

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El juez ofrece a Koldo García revelar el origen de los audios incriminatorios

El juez ofrece a Koldo García revelar el origen de los audios incriminatorios